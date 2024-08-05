Автобусы отменяются: владивостокские перевозчики массово нарушают правила

Во Владивостоке выявлено множество нарушений в работе перевозчиков. Серьезные несоблюдения правил выявлены в ходе рейда, проведенного автоинспекторами и сотрудниками минтранса Приморья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.