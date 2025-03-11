Должен ли муж обеспечивать свою жену?

Недавно услышала, как мужчина доказывает женщинам-коллегам, что он ничего своей жене не должен. По закону, если жена трудоспособная, в данный момент не беременная, они не в разводе, и она не растит одна их общего ребенка, то нечего ей «сидеть на шее у мужа».