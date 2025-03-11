Недавно услышала, как мужчина доказывает женщинам-коллегам, что он ничего своей жене не должен. По закону, если жена трудоспособная, в данный момент не беременная, они не в разводе, и она не растит одна их общего ребенка, то нечего ей «сидеть на шее у мужа».
Должен ли муж обеспечивать свою жену?
Комментарии
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А
Александр24
В СССР такие вопросы в принципе не возникали. А сейчас институт традиционной семьи рушится на глазах. Эти современные похабные "отношения", раздельные бюджеты, гостевые и гражданские "браки", ночные клубы, сайты знакомств, где завязываются вышеназванные "отношения", когда, прежде чем лечь в постель, надо обязательно хорошенько пожрать в ресторане и т.д и т.п. В СССР было 30% разводов-сейчас 80%, а скоро семьи вообще исчезнут за ненадобностью.
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19 час.
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