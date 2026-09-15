Актер Дергачев рассказал, чем его напугала Седокова

Анна Седокова оказалась настолько опасной соперницей в психологическом реалити-шоу, что Борису Дергачеву приходилось постоянно держать себя в руках.
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