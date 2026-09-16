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Ростех

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Двигатели ОДК обеспечили старт ракеты с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-35»

Двигатели ОДК обеспечили старт ракеты с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-35»

Фото: Роскосмос Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.

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