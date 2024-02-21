RT поговорил с сестрой лётчика Турсунова, убитого из-за предателя Кузьминова

Сестра штурмана вертолета Ми-8, который предатель Кузьминов угнал на Украину, высказалась по поводу убийства негодяя, который совершил свое черное дело и приговорившего фактически членов своего экипажа, сохранивших верность Родине, к смерти.
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