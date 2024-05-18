Пожар на площади возле аэропорта в Минеральных Водах локализован

На территории аэропорта Минеральные Воды произошел пожар, который начался около 15:00. Однако, несмотря на первоначальные опасения, оказалось, что здание, охваченное пламенем, не было частью главного терминала аэропорта.
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