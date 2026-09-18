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Послеродовые симптомы депрессии связали с риском смерти младенцев до года

Послеродовые симптомы депрессии связали с риском смерти младенцев до года

Новое крупное исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, впервые в американской медицинской практике установило статистическую связь между симптомами послеродовой депрессии у матерей и смертностью детей в возрасте до одного года.

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