Скрытый враг - страшный враг. На примере одной пермской школы

Г-да комментаторы и автор статьи! Вы все трындите не о томи. Всё это происходит от того, что в России Конституцией запрещена идеология. Сколько раз Конституцию меняли и НИ РАЗУ не удосужились отменить этот пункт и наконец решиться и заявить куда должна катиться Россия. В этом причина всего происходящего. Понадобилась СВО, чтобы понять последствия этой глупости, а может быть и не глупости, просто так и задумано было.

Алексей Горшков

Что поражает в действиях подобных персонажей - это их НАГЛОСТЬ !!! Действия же ОТКРОВЕННО АНТИРОССИЙСКИЕ - но это даже и не маскируется, а лежит на виду! Типа: "А нам за это всё равно ничего не будет"! Видать "КРЫША" НАДЁЖНЕЙШАЯ !!! Надо признать,что подобные деятели выражают идеологию,которая у нас как бы "запрещена",а на деле "втемяшивалась" в нас более тридцати лет - ещё с перестроечных времён - О НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛИЧНЫМИ !!! И Конституция того же духа придерживается - потому-то такие искренне себя ПРАВЫМИ считают, а свои действия ЗАКОННЫМИ !!! В борьбе с подобными ТУПО И ПРЯМОЛИНЕЙНО - пытаясь привлечь их за антироссийскую деятельность - работать не стоит! Всегда у меня такой пример - действия американских служб против мафиози Аль-Капоне! Ну никак не могли его законно привлечь, пытаясь "в лоб" ему что-то предъявить - "соскальзывал"! Тогда зашли "с тыла" и посадили его за неуплату налогов! В данном конкретном случае директор школы по своему служебному положению НУ НЕ МОГЛА НЕ "НАКОСЯЧИТЬ" в финансовой сфере - там и надо рыть, заходя "с тыла"! Также необходимо проверить её на взаимодействие с иностранными спецслужбами - что-то мне подсказывает,что ОНО ЕСТЬ - сын в Германии,интервью Deutsche Welle...Даже если результата добиться и не удастся - такой "геморрой" ей будет по жизни обеспечен,что она САМА о всякой русофобии забудет!