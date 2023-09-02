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Скрытый враг - страшный враг. На примере одной пермской школы

Скрытый враг - страшный враг. На примере одной пермской школы

Мнение насчёт скрытого врага и его коварства - это истина прописная и давно доказанная самой жизнью.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Школа это часть государственной системы воспитания граждан и она должна быть государственной, а не частной.
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6 час.
Евгений Мангуш
Г-да комментаторы и автор статьи! Вы все трындите не о томи. Всё это происходит от того, что в России Конституцией запрещена идеология. Сколько раз Конституцию меняли и НИ РАЗУ не удосужились отменить этот пункт и наконец решиться и заявить куда должна катиться Россия. В этом причина всего происходящего. Понадобилась СВО, чтобы понять последствия этой глупости, а может быть и не глупости, просто так и задумано было.
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5 час.
Алексей Горшков
Что поражает в действиях подобных персонажей - это их НАГЛОСТЬ !!! Действия же ОТКРОВЕННО АНТИРОССИЙСКИЕ - но это даже и не маскируется, а лежит на виду! Типа: &quot;А нам за это всё равно ничего не будет&quot;! Видать &quot;КРЫША&quot; НАДЁЖНЕЙШАЯ !!! Надо признать,что подобные деятели выражают идеологию,которая у нас как бы &quot;запрещена&quot;,а на деле &quot;втемяшивалась&quot; в нас более тридцати лет - ещё с перестроечных времён - О НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛИЧНЫМИ !!! И Конституция того же духа придерживается - потому-то такие искренне себя ПРАВЫМИ считают, а свои действия ЗАКОННЫМИ !!! В борьбе с подобными ТУПО И ПРЯМОЛИНЕЙНО - пытаясь привлечь их за антироссийскую деятельность - работать не стоит! Всегда у меня такой пример - действия американских служб против мафиози Аль-Капоне! Ну никак не могли его законно привлечь, пытаясь &quot;в лоб&quot; ему что-то предъявить - &quot;соскальзывал&quot;! Тогда зашли &quot;с тыла&quot; и посадили его за неуплату налогов! В данном конкретном случае директор школы по своему служебному положению НУ НЕ МОГЛА НЕ &quot;НАКОСЯЧИТЬ&quot; в финансовой сфере - там и надо рыть, заходя &quot;с тыла&quot;! Также необходимо проверить её на взаимодействие с иностранными спецслужбами - что-то мне подсказывает,что ОНО ЕСТЬ - сын в Германии,интервью Deutsche Welle...Даже если результата добиться и не удастся - такой &quot;геморрой&quot; ей будет по жизни обеспечен,что она САМА о всякой русофобии забудет!
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27 мин.

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