Полицейские в Северной Осетии провели антинаркотическую беседу со студентами в рамках Всероссийской акции «Дети России - 2023»

Выступая перед студентами Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа, врач-нарколог Тамара Койбаева рассказала студентам о вреде наркотических и психотропных веществ для организма человека, а также о том, как вырабатывается зависимость даже от первой дозы.