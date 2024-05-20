Ума Турман, Сальма Хайек, Диана Крюгер на церемонии вручения премии Women in Motion в Каннах

В Каннах прошла церемония вручения наград премии Women in Motion Awards. Среди гостей появились Сальма Хайек и её супруг, глава компании Kering Франсуа-Анри Пино, Ума Турман, Ева Грин, Диана Крюгер, Шарлотта Генсбур и другие.
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