"Пульс Планеты"

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США оказались в неудобном положении: Эксперт о "дивидендах" России от проекта ПАК ДА

США оказались в неудобном положении: Эксперт о "дивидендах" России от проекта ПАК ДА

Хитрый план России с ракетоносцами ПАК ДА поставил США в неудобное положение, считает военный эксперт Борис Рожин.

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Николай Титов
Хотите послушать что-то типа анекдота в курилке - почитайте эту заметку! Поржёте немного, расслабитесь!
Компанцев Сергей
я думаю что США сделали большую ошибку при объединении германии они дали слово не распронять НАТО на восточную германию и дальше , в реальности все сделали наоборот и с того времени пошел медленный упадок США , если формально СССР распался а не юридически , и за все нужно платить , Бисмарк вроде сказал русские всегда приходят за своим , за Аляску не было уплачено не грамма золота -- докажите/!!!!
novichokspb waisman
Заслуга Путина и его помощников-команды: дать россиянам, и не только, наблюдать - как США"вынуждены заниматься догоняющим развитием"...

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