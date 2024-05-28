Армения приостановила вещание российского Первого канала из-за долгов

В Армении временно приостановили трансляцию российского Первого канала на общественном мультиплексе. Об этом сообщил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян 28 мая госагентству Арменпресс.
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