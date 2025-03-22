Турецкая весна: Эрдоган доигрался до майдана. Шанс России

Царьград Photographer: © Murat Kocabas/Globallookpress В Турции идут массовые протесты, на улицы выходит городское образованное население и юные студенты, уставшие от всевластия метящего в "новые султаны" президента Эрдогана.
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