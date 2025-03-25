Пьяный житель Салехарда ранил ножом приятеля

Житель Салехарда поругался с приятелем во время посиделок с алкоголем и схватился за нож. Раненый мужчина выжил, так как оказал активное сопротивление и вовремя обратился за помощью к медикам, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
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