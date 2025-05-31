«Внутренний ребенок»: Никита Ефремов в день рождения рассказал о личных изменениях

Старшему сыну актера Михаила Ефремова, Никите, исполнилось 37 лет. По случаю дня рождения он опубликовал откровенное сообщение в своем Telegram-канале, где поделился внутренними изменениями, произошедшими с ним за последний год.
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