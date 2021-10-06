Украине припомнили водную блокаду Крыма из-за потери транзита газа

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаУкраине припомнили водную блокаду Крыма из-за потери транзита газа Украинский активист Кононович связал перекрытие транзита газа с водной блокадой Крыма МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковНе ссыте в колодец, может придётся пить. А хохлы продолжают не только ссать, но и испражняться.Алла ДубининаЕсли у них нет мозгов, то почему они хотят , что б и у остальных они высохли.Иван ЗахаваНе очень понимаю все эти крики. Прокачка газа через Хохлятину 40 миллиардов в год, а в Венгрию Россия будет поставлять всего 4 миллиарда... Так о чем крик, о 10%?Yak Vitлиха беда начало! А за Венгрией уже и Болгария такой же договор заключила... Дальше всё по нарастающей пойдёт, а уж когда СП-2 запустят, то и вовсе для них всё станет очень кисло. Они это понимают, вот и истерят! 🤷♂️ А то ишь - делают из страны Антироссию на деньги самой России, при этом ещё и карманы себе набивая! Удобно устроились! А тут им кайф-то и обломали! Вот и приплыли, голубчики! 😬Иван ЗахаваИм не истерить надо, а сесть, спокойно репу почесать и подумать, что выгодно,с а что нет!Комментировать
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