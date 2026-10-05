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Царьград

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Шеремет утвердил нейтральный статус Украины как гарантию суверенитета

Шеремет утвердил нейтральный статус Украины как гарантию суверенитета

Депутат Михаил Шеремет заявил, что нейтральный статус Украины поможет сохранить её государственность.

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