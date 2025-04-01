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Царьград

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Выставка «На службе Родине» в Музее Победы: к 83-й годовщине битвы за Москву

Выставка «На службе Родине» в Музее Победы: к 83-й годовщине битвы за Москву

В Музее Победы на Поклонной горе откроется выставка «На службе Родине», посвящённая 83-й годовщине Битвы за Москву.

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