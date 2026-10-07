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Около 60 нарушений выявили в Алматы в ходе рейда по трициклам

Около 60 нарушений выявили в Алматы в ходе рейда по трициклам

В Алматы продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Трицикл», направленное на повышение безопасности дорожного движения.

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