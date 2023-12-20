Конгрессмен Джексон раскритиковал отстранение Трампа от праймериз в Колорадо

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в соцсети X раскритиковал решение Верховного суда штата Колорадо запретить экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных партийных праймериз, охарактеризовав происходящее как "последние дни этой страны".
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