София Евдокименко, внучка Софии Ротару, вернулась на подиум после долгого перерыва — и вызвала споры о внешности

На показ Schiaparelli в Париже София Евдокименко пришла в образе, который затмил разговоры о моде. Внучка Софии Ротару надела экстравагантные украшения, стоимость которых журналисты продолжают подсчитывать, и туфли Totem Pumps за 2 500 евро — около 270 тысяч рублей.
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