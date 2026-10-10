София Евдокименко, внучка Софии Ротару, вернулась на подиум после долгого перерыва — и вызвала споры о внешности

На показ Schiaparelli в Париже София Евдокименко пришла в образе, который затмил разговоры о моде. Внучка Софии Ротару надела экстравагантные украшения, стоимость которых журналисты продолжают подсчитывать, и туфли Totem Pumps за 2 500 евро — около 270 тысяч рублей.