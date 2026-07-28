Вы друзья...как не содитесь...Всё равно в жопе будите.

Надежда

Рыжий тограш-шоумен заставит европейских вассалов покупать у фашингтона вооружение своего ВПК, не даст возможности создать личный военный блок, перекрыв денежный "кислород" эуропейским нищебродам) и будет их тушками бороться с неугодными американским бандитам странами.