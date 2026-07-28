Пентагон начал шестимесячный пересмотр численности, состава и размещения американских войск в Европе.
США готовят крупнейшую перестройку войск в Европе: что задумал Пентагон
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Сокращение численности приводит к увеличению, научно доказано. Ближе, бандерлоги.
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1 м.
ВС
Вадим Скоробогатов
Вы друзья...как не содитесь...Всё равно в жопе будите.
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1 м.
Надежда
Рыжий тограш-шоумен заставит европейских вассалов покупать у фашингтона вооружение своего ВПК, не даст возможности создать личный военный блок, перекрыв денежный "кислород" эуропейским нищебродам) и будет их тушками бороться с неугодными американским бандитам странами.
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1 м.
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