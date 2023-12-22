Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова отметила 225-летний юбилей

Торжественное празднование состоялось в Эрмитажном театре. Вице-губернатор Олег Эргашев от имени губернатора Петербурга поздравил руководство и профессорско-преподавательский состав Военно-медицинской академии.
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