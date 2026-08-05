Без оператора и без дорог: казанский дрон покоряет ягодные поля

В Казанском государственном аграрном университете проходят испытания автономного наземного дрона, который в перспективе возьмет на себя полный цикл работ в промышленных ягодных садах — от уборки урожая до обработки почвы.
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