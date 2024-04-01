В Приморье нейтрализовано преступное сообщество, занимавшееся игорным бизнесом

Не менее 375 млн руб. преступного дохода получили члены организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшиеся во Владивостоке нелегальным игорным бизнесом, сообщило сегодня, 1 апреля, следственное управление СКР по Приморью.
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