Москва отправила Еревану тревожный сигнал. Так Матвиенко ещё не говорила

Москва отправила Еревану тревожный сигнал - так жёстко Валентина Матвиенко ещё не высказывалась. Председатель Совфеда предупредила: из-за задержаний русских по запросам третьих стран гражданам России могут рекомендовать отказаться от поездок в Армению.