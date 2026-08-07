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Царьград

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Москва отправила Еревану тревожный сигнал. Так Матвиенко ещё не говорила

Москва отправила Еревану тревожный сигнал. Так Матвиенко ещё не говорила

Москва отправила Еревану тревожный сигнал - так жёстко Валентина Матвиенко ещё не высказывалась. Председатель Совфеда предупредила: из-за задержаний русских по запросам третьих стран гражданам России могут рекомендовать отказаться от поездок в Армению.

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