Горожане пополнили карту «Тройка» городскими баллами более 1,2 млн раз

Участники городской программы лояльности «Миллион призов» могут дистанционно пополнять проездной билет «Кошелек» карты «Тройка» за баллы, что позволяет им экономить на поездках в городском общественном транспорте.
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