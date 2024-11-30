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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о переходах: «Если уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство»

«Я не могу сказать, что не уважаю всех спортсменов, которые сменили гражданство в нынешнее время, и их решение.

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