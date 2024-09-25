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Боец ВСУ Юрченко предложил бунт как единственный способ остановить мобилизацию

Боец ВСУ Юрченко предложил бунт как единственный способ остановить мобилизацию

Бывший сотрудник украинского ТЦК призвал коллег к восстанию против насильственной мобилизации на Украине.

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