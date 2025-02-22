Анатолий Несмиян Зеленский в очередной раз с размаху прыгнул на те же самые грабли. В 2022 году ему был предложен достаточно унизительный мир, но все-таки на гораздо более лучших условиях, чем те, в которых он находится сейчас.
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