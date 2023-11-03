Ynet: ХАМАС убеждает семьи заложников, что Израиль отказался от обмена

Global Look Press/Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com Боевики ХАМАС звонят родственникам заложников, которых удерживают в секторе Газа и пытаются убедить их, что израильское правительство отказывается обменять на заключенных из Палестины, сообщает Yedioth Ahronoth.
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