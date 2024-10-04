В поликлиниках Центра «Семашко» Архангельска можно сделать прививку от гриппа

В Архангельской области продолжается прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа.Как рассказали в Северном медицинском центре имени Семашко, традиционно подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ врачи ожидают в ноябре–декабре.
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