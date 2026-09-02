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Аргументы и Факты

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Эксперт Масамрех сообщил о бесполезности некоторых добавок к кофе

Эксперт Масамрех сообщил о бесполезности некоторых добавок к кофе

Мировой рынок функционального кофе с добавлением коллагена, протеина, витаминов и адаптогенов стремительно растет и к 2031 году может достичь $8,48 млрд, однако польза таких напитков часто преувеличена.

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