Эксперт Масамрех сообщил о бесполезности некоторых добавок к кофе

Мировой рынок функционального кофе с добавлением коллагена, протеина, витаминов и адаптогенов стремительно растет и к 2031 году может достичь $8,48 млрд, однако польза таких напитков часто преувеличена.
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