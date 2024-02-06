Израильские корабли открыли огонь по гуманитарному конвою ООН в Газе

Боевые корабли Израиля открыли огонь по гуманитарному конвою в секторе Газа. Волонтеры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинцам пытались доставить им продовольствие, сообщил директор организации в Газе Томас Уайт.
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