Жители Алтая вышли на митинг против золотодобычи в Солонешенском районе

В мероприятии приняли участие около 250 человек, в том числе депутаты и активисты 15 декабря жители Алтайского края вышли на акцию протеста против работы золотодобытчиков на территории Солонешенского района.
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