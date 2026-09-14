Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос

Украина.ру © REUTERS / Hayk Baghdasaryan Введёт ли Армения визовый режим для граждан России? Вполне может быть, что да — этого требует Евросоюз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Слава России!": Мальчик должен был стать врагом страны, но выбрал смерть
- Всего пять минут - две жертвы. 18-летний мигрант обвиняется в нападениях на девушек в московских подъездах
- Украину провожаем в последний путь: сатирик Задорнов оказался во всем прав – Незалежная обещала не жить плохо, слово сдержала
Свежие комментарии
- М Условия для Киева...
- Украину провожаем...
- М Торговец чёрным д...
да мне глубоко плевать на армению.Что она делелает на всё это плюнуть и растереть.
Рассуждать можно долго - главное разорвать с Россией все связи и выступить вместе с "объединённой Европой" за "демократические ценности".
Только делить эти "ценности" будет очень узкий круг лиц в Армении, но ведь каждый армянин думает что он вхож в этот "круг".
Дебил и пидорас пашинян во главе Армянского Народа, надо скорее ему сделать, чтобы наши Граждане ездили в Армению после получения визы, вот после этого он получит (много чего от России) и революцию в придачу, только пусть он не убигает с Армении со своими пидорасам, должен же Армянский Народ его кознить вместе с его выродками пидорасами .
Армения летит не в Космос- а в яму-точнее не скажешь- при -чем в могильную яму- особенно если русские войска покинут свои базы в Армении- об этом государстве-можно будет забыть окончательно и говорить только о новом районе Турции!
А что Россия в ответ? Введет визы армян? И что? Возможность двойного гражданства спокойно обойдет эту преграду. А его в России ни кто отменять не собирается, поскольку у всей родни думцев и собственность за границей, и два паспорта в кармане. А долгосрочные европейские кредиты позволят Еревану втянуть страну в кабалу навсегда. Еревану
"Армения летит ...". куда?
А когда же мы начнем вводить ответные санкции? Хватит на каждом углу кричать о дружбе и любви. Давно пора научиться отвечать адекватно тому, как относятся к нам.
Лучший ответ вам всем-там со времён союза и Русских не было-увы 60 % русских жило в столице Азербайджана г Баку-вот где нужно было думать..но думать некому уже в наше время?