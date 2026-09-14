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Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос

Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос

Украина.ру © REUTERS / Hayk Baghdasaryan Введёт ли Армения визовый режим для граждан России? Вполне может быть, что да — этого требует Евросоюз.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Рассуждать можно долго - главное разорвать с Россией все связи и выступить вместе с "объединённой Европой" за "демократические ценности".
Только делить эти "ценности" будет очень узкий круг лиц в Армении, но ведь каждый армянин думает что он вхож в этот "круг".

Профиль пользователя Геннадий Хрипунов
Геннадий Хрипунов

Дебил и пидорас пашинян во главе Армянского Народа, надо скорее ему сделать, чтобы наши Граждане ездили в Армению после получения визы, вот после этого он получит (много чего от России) и революцию в придачу, только пусть он не убигает с Армении со своими пидорасам, должен же Армянский Народ его кознить вместе с его выродками пидорасами .

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

Армения летит не в Космос- а в яму-точнее не скажешь- при -чем в могильную яму- особенно если русские войска покинут свои базы в Армении- об этом государстве-можно будет забыть окончательно и говорить только о новом районе Турции!

Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самарин

А что Россия в ответ? Введет визы армян? И что? Возможность двойного гражданства спокойно обойдет эту преграду. А его в России ни кто отменять не собирается, поскольку  у всей родни думцев и собственность за границей, и два паспорта в кармане. А долгосрочные европейские кредиты позволят Еревану втянуть страну в кабалу навсегда. Еревану

Профиль пользователя генрих кан
генрих кан

А когда же мы начнем вводить ответные санкции? Хватит на каждом углу кричать о дружбе и любви. Давно пора научиться отвечать адекватно тому, как относятся к нам.

Профиль пользователя Вячеслав 5
Вячеслав 5

Лучший ответ вам всем-там со времён союза и Русских  не было-увы 60 % русских жило в столице Азербайджана г Баку-вот где нужно было думать..но думать некому уже в наше время?