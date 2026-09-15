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На Фестивале молодежи Екатеринбург и Москва вышли в прямой эфир через 5G

На Фестивале молодежи Екатеринбург и Москва вышли в прямой эфир через 5G

В России состоялся первый прямой эфир между Екатеринбургом и Москвой с помощью сети 5G, работающей на отечественном оборудовании.

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