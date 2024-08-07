Глушенков заявил, что не удивлен своим результатам в «Зените»

Игрок также сказал, что в Европу можно отправиться и из «Локомотива» Новичок петербургского «Зенита» Максим Глушенков дал большое интервью «Российской газете», в котором высказался о переходе в клуб с берегов Невы из «Локомотива».
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