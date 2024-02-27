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Закон, порядок, государство

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Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Восток» с начала года уничтожил свыше 20 беспилотников ВСУ, в том числе БЛА «ScanEagle» американского производства

Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Восток» с начала года уничтожил свыше 20 беспилотников ВСУ, в том числе БЛА «ScanEagle» американского производства

С начала 2024 года одному экипажу ЗРК «Тор-М2» забайкальских зенитчиков удалось поразить свыше двадцати беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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