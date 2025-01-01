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Бюджетные чипы Intel серии Core Ultra 200 имеют меньшие теплоотдачи, чем модели более высокого класса

Бюджетные чипы Intel серии Core Ultra 200 имеют меньшие теплоотдачи, чем модели более высокого класса

Просочились первые изображения готовящихся к выпуску бюджетных процессоров Arrow Lake от Intel, и, что удивительно, они оснащены интегрированным теплораспределителем (IHS) меньшего размера, чем тот, который используется в других чипах серии Core Ultra 200 (через @harukaze5719 на X).

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