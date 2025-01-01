Бюджетные чипы Intel серии Core Ultra 200 имеют меньшие теплоотдачи, чем модели более высокого класса

Просочились первые изображения готовящихся к выпуску бюджетных процессоров Arrow Lake от Intel, и, что удивительно, они оснащены интегрированным теплораспределителем (IHS) меньшего размера, чем тот, который используется в других чипах серии Core Ultra 200 (через @harukaze5719 на X).