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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интеру» интересен Лукуми. У защитника «Болоньи» есть отступные в 28 млн евро, действующие до середины июля

«Интер» интересуется центральным защитником «Болоньи» Джоном Лукуми . Контракт 28-летнего игрока истекает менее чем через год.

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