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Политический вестник

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Ядерное оружие на Украине уже применено?

Ядерное оружие на Украине уже применено?

Антанта" вновь идёт на нас. В канун 120-летия военно-политического союза лидеры Европы с отшибленной памятью, главы МИД Британии и Франции — Кэмерон и Сежурне — объявили о её воссоздании, чтобы помочь Украине победить.

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