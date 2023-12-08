В Новосибирске начался суд над стрелявшим на улице Нарымской

Мужчина произвёл не менее 8 выстрелов из травматического пистолета.В суде Железнодорожного района Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, который устроил стрельбу на улице Нарымской.
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