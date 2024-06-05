В одном из городов России приготовят самый большой азу по-татарски в стране

Рекорд планируют установить на Всероссийском сельском Сабантуе в Прикамье.В Пермском крае на XIV Всероссийском сельском Сабантуе планируют установить национальный рекорд по приготовлению самого большого блюда азу по-татарски.
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