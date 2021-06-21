В Мангистау компании намеренно «накручивали» цены на стройматериалы

Антимонопольный департамент выявил необоснованный рост стоимости арматуры в Мангистауской области. При детальном изучении рынка, установлено, что субъекты рынка вступили в согласованные антиконкурентные действия, чтобы получить сверхприбыль.
Антимонопольный департамент выявил необоснованный рост стоимости арматуры в Мангистауской области. При детальном изучении рынка, установлено, что субъекты рынка вступили в согласованные антиконкурентные действия, чтобы получить сверхприбыль.
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