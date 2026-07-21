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«Какой реакции ты ждал, г****ед?»: Поплавская с ужасом посмотрела видео о лакающих из унитазов россиянах

«Какой реакции ты ждал, г****ед?»: Поплавская с ужасом посмотрела видео о лакающих из унитазов россиянах

Общественница не обошла вниманием акцию на Ставрополье, ставшую поводом для федерального скандала. Артистка даже отметила, что беда тут даже не в конкретной эстетике данного «мероприятия» - это, по её мнению, тревожный знак для всего общества.

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Комментарии
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Мусечка Любимка
А,если бы организаторы попросили бы их ударить ножом кого-нибудь за миллион? Если бы это были кастрюлеголовые,не удивилась бы. Но это оскотинование наших шокировало.
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1 м.
И
Иринушка
Именно полное оскотинивание и продажность на уровне дешевых шлюх. Докатились.....
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1 м.
Вера Голубь
Ну а что только водой ограничились? Надо было еще и говна поесть... было бы еще креативнее! И организаторы и участники - дебилы!
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1 м.