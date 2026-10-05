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Сын Болсонару и лидер Бразилии Лула да Силва вышли во второй тур выборов

Сын Болсонару и лидер Бразилии Лула да Силва вышли во второй тур выборов

Сенатор Флавиу Болсонару и действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально вышли во второй тур выборов главы государства.

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