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TV3: Из Латвии могут депортировать сотни россиян

TV3: Из Латвии могут депортировать сотни россиян

Представитель управления по делам миграции Латвии Мадара Пуке сообщила, что ведомство направило в пограничную службу информацию о порядка 800 россиянах, у которых нет права на нахождение на территории государства.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Наверное пришло время депортировать прибалтов не желающих жить в составе России и по ее законам на ее исторических территориях... Коридор в сытую, демократичную, развращенную европу с радужным флагом и своим скарбом.
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