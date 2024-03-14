Представитель управления по делам миграции Латвии Мадара Пуке сообщила, что ведомство направило в пограничную службу информацию о порядка 800 россиянах, у которых нет права на нахождение на территории государства.
TV3: Из Латвии могут депортировать сотни россиян
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Наверное пришло время депортировать прибалтов не желающих жить в составе России и по ее законам на ее исторических территориях... Коридор в сытую, демократичную, развращенную европу с радужным флагом и своим скарбом.
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20 час.
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