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Царьград

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Яркие вспышки в небе над Казахстаном и России: что это было

Яркие вспышки в небе над Казахстаном и России: что это было

Жители Казахстана, России и Киргизии стали свидетелями загадочного явления – ярких вспышек в небе. Минобороны Казахстана предполагает, что это могли быть обломки космического аппарата.

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