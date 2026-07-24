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Военное обозрение

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Блокады нет, просто суда не заходят

Блокады нет, просто суда не заходят

Крупнейший контейнерный перевозчик планеты ушёл из одесского порта, и никто не объявлял блокады — просто страховка на рейс стала дороже груза, а самую эффективную морскую блокаду в наше время объявляют не адмиралы, а андеррайтеры.

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