Блокады нет, просто суда не заходят

Крупнейший контейнерный перевозчик планеты ушёл из одесского порта, и никто не объявлял блокады — просто страховка на рейс стала дороже груза, а самую эффективную морскую блокаду в наше время объявляют не адмиралы, а андеррайтеры.
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